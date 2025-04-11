Известны подробности отравления снюсом годовалого ребенка в Уфе

В Уфе прокуратура устанавливает обстоятельства и причины отравления годовалого ребенка снюсом. По предварительным данным, малыша доставили в больницу 9 апреля. Ему оказали медпомощь. Сейчас маленький пациент находится под наблюдением врачей.
Известно, что мальчик, будучи под временной опекой своей прабабушки, проглотил жевательный табак, который, предположительно, принес знакомый внучки женщины.
Ранее мы уже рассказывали о нелегкой судьбе этого мальчика. Напомним, его едва не убила собственная мать. По версии следствия, с февраля по октябрь 2024 года Виктория и Никита Минаевы лишали ребенка необходимого питания, оставляли одного в с питомцами, держали на полу в ящике без одежды. Впоследствии Вика вместе с мужем попросту сбежала в другой город, где оба попали в криминальную историю. Малыша передали под опеку бабушки.