Известны подробности отравления снюсом годовалого ребенка в Уфе

Ранее мы уже рассказывали о нелегкой судьбе этого мальчика. Напомним, его едва не убила собственная мать. По версии следствия, с февраля по октябрь 2024 года Виктория и Никита Минаевы лишали ребенка необходимого питания, оставляли одного в с питомцами, держали на полу в ящике без одежды. Впоследствии Вика вместе с мужем попросту сбежала в другой город, где оба попали в криминальную историю. Малыша передали под опеку бабушки.