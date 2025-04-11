В онкодиспансере Уфы прошел мастер-класс по лечению рака толстой кишки

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошел мастер-класс по лечению рака толстой кишки. Его организовали для специалистов республики в рамках научно-практической конференции.
Своим опытом поделился руководитель эндоскопической службы Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Александр Митраков. Специалист проводил операцию пожилой пациентке эндоскопическим методом. В ее толстой кишке увеличилось количество полипов. И если бы врач вовремя их не удалил, они могли превратиться в опухоли.
Эндоскописты могли наблюдать за всеми манипуляциями. Из операционной велась онлайн-трансляция. Также на семинаре были прослушаны доклады, в которых поднимались вопросы скрининга колоректального рака, требования к современной колоноскопии, классификация образований ободочной кишки, алгоритм эндоскопического лечения пациента.