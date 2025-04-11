В Уфе депутаты провели прием участников СВО и их близких

В региональной общественной приемной партии «Единая Россия» прошел совместный тематический прием участников СВО и их близких. Обратилось 25 человек. Была возможность связаться с депутатами по телефону и телемосту.

Также поговорили с представителями военного следственного отдела СК России по Уфимскому гарнизону и регионального отделения общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. Вопросы в основном касались выплат, льгот, пенсии по потере кормильца. С начала СВО помогли уже более чем семи тысячам жителям республики и даже других регионов.