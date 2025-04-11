Радий Хабиров предложил снизить документационную нагрузку на педагогов

На седьмом форуме школьного образования «Взлетай!», который проходит сегодня в Уфе, Радий Хабиров поднял вопрос о необходимости уменьшения бюрократической нагрузки на учителей.

Он отметил, что педагогам приходится тратить много времени на подготовку различных отчетов, сбор данных и заполнение форм для мониторинга, что зачастую приводит к дублированию информации. Это не только усложняет образовательный процесс, но и отвлекает учителей от их основной задачи – воспитания и обучения детей.