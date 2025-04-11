В Уфе чествовали героев адаптивного спорта

Несокрушимая воля и стремление к победе. Сегодня в Уфе чествовали тех, кто посвятил себя адаптивным видам спорта. Общественная премия Римы Баталовой вручается уже в 11-й раз. В этом году определяли победителей в восьми номинациях. Опыт Башкортостана перенимают и другие регионы страны. Мероприятие посетили почетные гости из федеральных ведомств.

Ильназу Давлетову 14. Четыре года назад трагический случай лишил его обеих рук. Но мальчик, как и его семья, не стали отчаиваться. Ильназ нашёл себя в лёгкой атлетике и выиграл уже не одно соревнование. За волю к победе Давлетовы стали победителями в номинации «Воспитать чемпиона».

Программа мероприятия была насыщенная. Его посетили почетные гости: председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин, заместитель министра спорта России, министр спорта Самарской области, олимпийские чемпионы. Они встретились со студентами. А после посетили церемонию открытия Всероссийских соревнований «Кубок Салавата Юлаева» по киокусинкай. И там же провели зарядку со звездой в рамках общероссийского движения «Здоровое Отечество».

С гостями мероприятия встретился Глава Башкортостана Радий Хабиров. Они отметили, что в регионе создаются условия для комфортных занятий спортом. В республике активно развивают инфраструктуру. К примеру, Дворец борьбы и Центр фехтования стали объектами для проведения международных состязаний и форумов.

Сейчас тема адаптивного спорта имеет особое значение. Потому что домой возвращаются ребята, которые вследствие ранений приобрели инвалидность. И мы уделяем большое внимание тому, чтобы они занимались спортом. Это непростая задача, но мы ей планомерно занимаемся и будем продолжать эту работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году общественная премия проводится уже в одиннадцатый раз. Количество номинаций увеличилось до восьми. Теперь награждают еще и участников специальной военной операции, которые вернулись с передовой и выбрали спорт. Также чествовали юных чемпионов и тренеров.