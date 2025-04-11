В Уфе прошел седьмой форум школьного образования «Взлетай»

В конгресс-холле «Торатау» директора школ, учителя, педагоги и воспитатели детских садов поделились опытом своей работы, обсудили насущные вопросы и сообща выработали пути их решения. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава республики Радий Хабиров.

Сабиля Гайзулловна с трепетом осматривает каждый артефакт Великой Отечественной. На войне погиб ее отец, и лишь спустя 67 лет удалось найти его останки в Орловской области. Поэтому к школьным поисковым отрядам у пожилого педагога особое отношение и уважение.

Это очень важно, чтобы знали историю, больше 20 млн человек погибли. Для меня тема войны очень близка. Сабиля Сулейманова, министр просвещения Республики Башкортостан /1985-1988 гг./, заслуженный учитель БАССР

Военно-патриотическое воспитание молодёжи в условиях СВО приобрело особое значение. И примером служат выпускники школ, которые уже с медалями и орденами на груди приезжают в гости к своим учителям.

Военно-патриотическое воспитание важно. У нас есть поисковый отряд, два класса Шаймуратова, которые получали гранты. Выпускники, которые служат на СВО, к нам приезжают, уроки проводят. Собираем гуманитарную помощь. Гульсум Мунусипова, директор Красноусольской башкирской гимназии-интерната им. Н. Мажитова

В целом же система образования Башкортостана считается одной из крупнейших в России. В республике обучаются и воспитываются более полутора миллионов детей. И каким будет их будущее, зависит не только от семьи, но и от воспитателей и учителей.

Учитель — это не профессия, это призвание. Лиана Сатлыкова, учитель английского языка гимназии №1 г. Стерлитамака

За последние годы сфера образования Башкортостана изменилась кардинально. Уроки и дополнительные занятия проводятся в современных школах и кабинетах, укомплектованных новейшим оборудованием. В республике строят крупнейшие в Поволжье учебные заведения. Только в этом году откроются 9 новых школ и 35 после капитального ремонта.

Мы в этом году сдадим школу в Кузнецовском затоне. Самую большую школу в Приволжском федеральном округе на 2 200 мест. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Растут и суммы именных грантов Главы Башкортостана для педагогов и воспитателей. Поддержка оказывается в том числе и сельским учителям. Лучшие из них получат премии по 690 тысяч рублей. Гранты молодым педагогам дошкольных организаций составляют 575 тысяч. На личном контроле Радия Хабирова — развитие средне-профессионального образования.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приняла участие в мероприятии в онлайн формате. Она рассказала, к каким последствиям может привести школьный буллинг и как его избежать. Всего же форум «Взлетай» традиционно собрал сотни учителей со всей республики. У многих за плечами десятки лет трудового стажа. Лучших из них Глава Башкортостана отметил почетными званиями и грамотами.

Спасибо Хабирову Радию Фаритовичу, много грантов учителям. Школа изменилась, современные технологии. Растет благосостояние учителей. Ольга Халитова, заслуженный работник образования Республики Башкортостан, учитель начальных классов школы №1 с. Фёдоровка

Говорили не только о достижениях, но и о проблемах в образовательной отрасли. Зачастую учителя завалены дополнительной бюрократической работой, которая отвлекает их от основных обязанностей. На форуме предложили разработать стандарты снижения нагрузки на учителей.

Будем вырабатывать предложения, чтобы бюрократии меньше стало, и этот опыт могут взять другие субъекты. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре