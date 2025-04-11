В Уфе прошел седьмой форум школьного образования «Взлетай»

В конгресс-холле «Торатау» директора школ, учителя, педагоги и воспитатели детских садов поделились опытом своей работы, обсудили насущные вопросы и сообща выработали пути их решения. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава республики Радий Хабиров.
Сабиля Гайзулловна с трепетом осматривает каждый артефакт Великой Отечественной. На войне погиб ее отец, и лишь спустя 67 лет удалось найти его останки в Орловской области. Поэтому к школьным поисковым отрядам у пожилого педагога особое отношение и уважение.
Военно-патриотическое воспитание молодёжи в условиях СВО приобрело особое значение. И примером служат выпускники школ, которые уже с медалями и орденами на груди приезжают в гости к своим учителям.
В целом же система образования Башкортостана считается одной из крупнейших в России. В республике обучаются и воспитываются более полутора миллионов детей. И каким будет их будущее, зависит не только от семьи, но и от воспитателей и учителей.
За последние годы сфера образования Башкортостана изменилась кардинально. Уроки и дополнительные занятия проводятся в современных школах и кабинетах, укомплектованных новейшим оборудованием. В республике строят крупнейшие в Поволжье учебные заведения. Только в этом году откроются 9 новых школ и 35 после капитального ремонта.
Растут и суммы именных грантов Главы Башкортостана для педагогов и воспитателей. Поддержка оказывается в том числе и сельским учителям. Лучшие из них получат премии по 690 тысяч рублей. Гранты молодым педагогам дошкольных организаций составляют 575 тысяч. На личном контроле Радия Хабирова — развитие средне-профессионального образования.
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приняла участие в мероприятии в онлайн формате. Она рассказала, к каким последствиям может привести школьный буллинг и как его избежать. Всего же форум «Взлетай» традиционно собрал сотни учителей со всей республики. У многих за плечами десятки лет трудового стажа. Лучших из них Глава Башкортостана отметил почетными званиями и грамотами.
Говорили не только о достижениях, но и о проблемах в образовательной отрасли. Зачастую учителя завалены дополнительной бюрократической работой, которая отвлекает их от основных обязанностей. На форуме предложили разработать стандарты снижения нагрузки на учителей.
После каждого форума система образования республики взлетает на новые высоты. По итогам прошлых встреч приняты решения о пятидневной учебной неделе, улучшении качества школьного питания, создания полилингвальных гимназий, открытия современных стоматологических кабинетов, выделение грантов молодым педагогам. Учителей услышали и на этот раз. Их предложения будут реализованы в ближайшее время.