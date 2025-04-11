«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» во втором раунде плей-офф КХЛ

Борьба за заветный трофей продолжается. Сегодня уфимский «Салават Юлаев» стартовал во втором раунде плей-офф КХЛ. На своем льду уфимцы принимали «Спартак» из Москвы. Гости открыли счёт в начале первого игрового отрезка. Затем Денис Ян оформил дубль в течение одной минуты.

Вторая двадцатиминутка получилась безголевой. Зато в заключительном периоде «юлаевцы» превратили опасные моменты, которые они создавали, в голы. Отличились Артём Пименов и Ярослав Цулыгин. 4:1 — победа «Салавата» в матче. 1:0 в серии. Следующую встречу команды проведут также на «Уфа-Арене» в это воскресенье.