В Башкирии поддержка бизнес-шерифов помогает предпринимателям покорять Россию

Инвестиции в малую родину. С 2019 года, когда в Башкортостане по инициативе Радия Хабирова заработал институт бизнес-шерифов, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе выросло на 12%. Торговля, туризм, производство — свое дело жители республики открывают в самых разных сферах.

Два года назад кандидат технических наук Азамат Басыров решил сменить кабинеты научно-исследовательского института на ангар в центре Бураево. Здесь он разместил две линии по производству шпагата. Бакалавр и магистр химии, знающий от и до технологию переработки полимеров и композитов, разработал свой собственный метод для улучшения качества продукции.

Мы выжимаем максимум из полимера, чтобы шпагат был прочным и эластичным и отвечал всем требованиям клиентов. Азамат Басыров, предприниматель

Первые шаги на пути к собственному производству он сделал на предпринимательском часе в администрации района. Благодаря участию бизнес-шерифа, Азамат Басыров получил не только консультационную поддержку, но и возместил часть затрат на покупку материала. А география клиентов вышла далеко за пределы родной республики.

Предприниматель из Бураево покорил не только рынок ближнего зарубежья. Он занимает первое место на маркетплейсах «Озон» и «Вайлдберриз» по продажам сеновязального шпагата в России.

Мощность предприятия — более 500 тонн качественной продукции в год. Помимо фермеров, бураевский шпагат также заказывают крупные тепличные хозяйства, мебельные фабрики. Азамат Басыров создал 14 рабочих мест для своих односельчан.

С момента создания института бизнес-шерифов они полностью себя оправдали. Эту должность занимают бывшие предприниматели, лично знающие о проблемах, которые могут возникнуть при открытии собственного дела. К слову, бураевский бизнес-шериф по итогам прошлого года признан одним из самых эффективных в республике.