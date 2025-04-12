В Уфе выбрали лучшие кинопроекты

Из более чем 100 заявок эксперты отобрали 25. Это 13 полнометражных фильмов и 12 сериалов. Лучшие из них смогут получить финансирование. Также организаторы подготовили лекции с представителями киноиндустрии. У молодых сценаристов была возможность пройти курс по основам драматургии. Уроки шли три месяца в онлайн-формате специалистами из Москвы.