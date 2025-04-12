В Уфе завершился всероссийский кубок по киокусинкай

Сегодня в Уфе завершились Всероссийские соревнования «Кубок Салавата Юлаева» по киокусинкай. В них приняли участие почти 1300 каратистов со всей России. Всего в Уфу приехали представители 25 регионов страны.

Этот турнир проводился в столице республики в четвертый раз, но третий год он посвящен памяти Юрия Баранова, специалиста, который более 30 лет развивал киокусинкай в республике и воспитал призеров первенств Европы и мира.