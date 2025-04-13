В Башкирии вандалы разрушили общественные туалеты

В Янауле вандалы разгромили общественные туалеты. Это произошло в городском парке и на ёлочной площади.
Как сообщили в администрации Янаульского района, неизвестные выломали двери туалетов, сорвали облицовочную плитку, сломали сушилки, исписали стены, забили шелухой семечек раковины.
Коммунальные службы города постоянно восстанавливают туалеты и наводят в них порядок. При этом в муниципалитете отметили, что горожане могут потерять возможность пользоваться удобствами вовсе.
Фото: администрация Янаульского района.