В Башкирии вандалы разрушили общественные туалеты

В Янауле вандалы разгромили общественные туалеты. Это произошло в городском парке и на ёлочной площади.

Фото №1 - В Башкирии вандалы разрушили общественные туалеты

Как сообщили в администрации Янаульского района, неизвестные выломали двери туалетов, сорвали облицовочную плитку, сломали сушилки, исписали стены, забили шелухой семечек раковины.

Коммунальные службы города постоянно восстанавливают туалеты и наводят в них порядок. При этом в муниципалитете отметили, что горожане могут потерять возможность пользоваться удобствами вовсе.

Фото: администрация Янаульского района. 

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