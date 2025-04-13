В Башкирии нашли мужчин, которые пропали в лесу

В Башкирии завершились поиски мужчин, которые пропали в лесу. Об этом рассказали председатель Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

12 апреля двое мужчин на автомобиле отправились из населённого пункта Тирлянский Белорецкого района в направлении села Миндяк Учалинского района. До места назначения они не добрались. На поиски пропавших отправились спасатели и полицейские.

Мужчины были обнаружены сегодня, 13 апреля, в лесу. Они были живыми и здоровыми. Оказалось, их машина застряла на бездорожье, а сигнала мобильной связи не было, чтобы сообщить о происшествии.