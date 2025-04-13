Башопера в Москве: балет о Рахманинове покорил сцену Большого театра

Башкортостану вновь рукоплещут. На главной сцене страны республика в очередной раз представила одну из своих лучших постановок. Балет-фантазия «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» – претендент на премию «Золотая маска». В Уфе постановку уже видели, а вот московский зритель оценивал ее впервые. Это пятая за последние годы премьера башкирских артистов на сцене Большого театра. Мы побывали не только в зале, но и за кулисами. Хронология от репетиции до финального занавеса – в нашем сюжете.

Этот спектакль они уже неоднократно играли на родной башкирской сцене. Но здесь каждое движение отрабатывают как в первый раз. Всё-таки и груз ответственности, и новые стены – далеко не всем выпадает честь выступать на главной сцене страны.

Зал Большого театра раза в три-четыре больше зала Башкирского театра оперы и балета. Впрочем, это для артистов особой роли не играет. А вот сцена, которая тоже куда свободнее, требует определенной адаптации. Именно поэтому здесь провели несколько прогонов, чтобы артисты как следует освоились и чувствовали себя как дома.

Еще одна сложность во время репетиций – повышенное внимание со стороны прессы. Ведущему солисту и по совместительству хореографу постановки приходилось танцевать в промежутках между многочисленными интервью. Олег Габышев признается, что успех превзошел все ожидания.

Фото №1 - Башопера в Москве: балет о Рахманинове покорил сцену Большого театра

Мировая премьера балета о великом русском композиторе Сергее Рахманинове прошла в Уфе в ноябре 2023 года. На сцене Большого театра постановку представляли впервые и не просто так. Спектакль – один из главных претендентов на премию «Золотая маска» сразу по четырем категориям.

Спектакль поразил не только красотой хореографии, но и великолепием декораций и костюмов. Балет охватывает сразу три эпохи, для показа которых было создано порядка 350 нарядов. Всё в цехах самого Театра оперы и балета.

Именно на сцене Большого театра состоялся дебют самого Сергея Рахманинова. Здесь же зрители рукоплескали его другу Федору Шаляпину, который, к слову, начинал свою карьеру в Уфе. Для великого баса в балете отвели единственную оперную партию.

Премьера в Большом собрала настоящий аншлаг, а в числе зрителей была вся столичная интеллигенция. Оценить башкирскую постановку пришли настоящие звезды.

Фото №2 - Башопера в Москве: балет о Рахманинове покорил сцену Большого театра

В советскую эпоху республиканская труппа на сцене Большого театра выступали в 1955 году. Вновь показы башкирских постановок на Исторической и Новой сценах возобновились с 2019-го. Спустя десятилетия возвращение коллектива на главную сцену страны стало символом признания вклада искусства республики в общероссийскую культуру. Высокую оценку работа башкирского театра получила и от признанных балетных мастеров.

После финальной сцены зал взорвался овациями. Московские зрители стоя приветствовали башкирских артистов. Ну а исполнители уже после того, как закрылся занавес, наконец смогли выдохнуть. Впрочем, ненадолго. Очевидно, это не последняя постановка на сцене Большого театра.

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