Владимир Путин отметил бойцов из Башкирии за освобождение Суджи

За освобождение города Суджа в Курской области Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин отметил полк мобилизованных 1220, сформированный из жителей Башкортостана. После укомплектования в Пензе подразделение дислоцировалось на Купянском направлении, а после было переброшено в Курскую область.
Мобилизованные военнослужащие точными ударами дронов уничтожали бронетехнику и скопление живой силы противника, срывали ротацию. По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова отличившимся бойцам вручили медали Минигали Шаймуратова.
Тем временем в зону СВО прибыл 11-й гуманитарный обоз, собранный Союзом общественных инициатив Зауралья. В отработке заявок военнослужащих приняли участие предприниматели и жители юго-востока республики. Мобилизованным и именным башкирским батальонам передали квадрокоптеры, дрон-детекторы, рации, генераторы, и ноутбуки. Также СОИЗовцы по традиции привезли гуманитарную помощь и для социальных учреждений Краснолучского района ЛНР.