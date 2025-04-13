В Башкирии после зимы запущен 31 асфальтобетонный завод

На неделе одной из актуальных тем в республике стал ямочный ремонт. После зимней консервации запущен 31 асфальтобетонный завод. Остальные начнут свою работу в течение мая. Согласно системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры, на региональных и межмуниципальных дорогах устранено более 12 тысяч дефектов покрытия – это 40% от общей цифры. Ремонтные работы планируют завершить до 15 июня, при этом будет проведена повторная инспекция, чтобы своевременно заделывать вновь образованные ямы.

Прежде чем горячая смесь покинет территорию завода, ее в небольшом объеме забирают лаборанты. Девушки формируют керны, подвергают образец разным испытаниям: сушат его, выжигают и даже наносят ему удары.

Операторская – сердце асфальтобетонного завода. Система автоматизирована полностью, специалист на мониторе наблюдает за процессами обработки щебня. Начиная от погрузки в емкости материала – до готового асфальта.

Стерлитамакское ДРСУ одним из первых после зимней консервации запустило выпуск горячего асфальта. В планах отгрузить более 100 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Пять лет назад здесь был запущен новый завод, в час стали производить в три раза больше материала. Прежде чем начать сезонные работы по ямочному ремонту, все недочеты на дорогах необходимо занести в программу.

По такой же схеме – оцифровка, а потом облагораживание – работают и дорожники Нефтекамска. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Все ремонтные работы направлены в первую очередь на безопасность езды по дорогам города.

Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, сокращённо СКПДИ, работает с 2020 года и показала себя с положительной стороны. Однако не все муниципалитеты воспользовались этим полезным инструментом в ямочном ремонте. Глава республики сделал замечание тем, кто не проводит эту работу и поручил заняться оцифровкой выбоин.

Всего же проинспектировано более 70 процентов местных дорог с асфальтобетонным покрытием, обнаружено свыше 32 тысяч ям, над устранением которых сейчас работают дорожники.