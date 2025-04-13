На неделе издателя портала «Пруфы.рф» Рауфу Рахимову осудили за побои и признали виновной в совершении административного правонарушения. Такое решение приняла мировой судья участка по Кировскому району Уфы и назначила медиаменеджеру 80 часов обязательных работ. Напомним, в конце февраля этого года женщина, находясь в здании Кировского райсуда, нанесла блогеру Арслану Нигматьянову удар ладонью по лицу, причинив острую физическую боль, а также повреждение в виде кровоподтека в височной области.
Мужчина запечатлел на видео момент, как Рауфа Рахимова пыталась остановить съёмку. На основе всего этого он подал заявление в полицию. Руководитель СМИ свою вину не признала. Эксперты отмечают: люди, которые трудятся в информационной сфере, должны внимательно относиться к своей репутации. Ведь от этого зависит, как люди будут относиться к публичным деятелям после их громких высказываний и действий.
Ранее Верховный суд Башкортостана оставил без изменений приговор в отношении Рауфы Рахимовой, а именно штраф в 30 тысяч рублей за распространение публикаций о неуважении к власти и обществу. Эксперты подчеркивают, что в условиях проведения специальной военной операции и давления со стороны западных стран важно соблюдать консолидацию не только обществу, но и средствам массовой информации.