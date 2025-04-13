Эксперты прокомментировали очередной приговор издателю «Пруфы»

Здесь надо быть очень корректным с пониманием того, как будут интерпретированы наши действия и бездействия. Все люди публичные несут ответственность за всё, что происходит, потому что мы сейчас в состоянии очень напряженного информационного состояния. Вот этот конфликт не надо развивать. Надо просто всем сделать правильные выводы и всем понять свою меру ответственности.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан