Эксперты прокомментировали очередной приговор издателю «Пруфы»

На неделе издателя портала «Пруфы.рф» Рауфу Рахимову осудили за побои и признали виновной в совершении административного правонарушения. Такое решение приняла мировой судья участка по Кировскому району Уфы и назначила медиаменеджеру 80 часов обязательных работ. Напомним, в конце февраля этого года женщина, находясь в здании Кировского райсуда, нанесла блогеру Арслану Нигматьянову удар ладонью по лицу, причинив острую физическую боль, а также повреждение в виде кровоподтека в височной области.

Мужчина запечатлел на видео момент, как Рауфа Рахимова пыталась остановить съёмку. На основе всего этого он подал заявление в полицию. Руководитель СМИ свою вину не признала. Эксперты отмечают: люди, которые трудятся в информационной сфере, должны внимательно относиться к своей репутации. Ведь от этого зависит, как люди будут относиться к публичным деятелям после их громких высказываний и действий.

Здесь надо быть очень корректным с пониманием того, как будут интерпретированы наши действия и бездействия. Все люди публичные несут ответственность за всё, что происходит, потому что мы сейчас в состоянии очень напряженного информационного состояния. Вот этот конфликт не надо развивать. Надо просто всем сделать правильные выводы и всем понять свою меру ответственности.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан

Ранее Верховный суд Башкортостана оставил без изменений приговор в отношении Рауфы Рахимовой, а именно штраф в 30 тысяч рублей за распространение публикаций о неуважении к власти и обществу. Эксперты подчеркивают, что в условиях проведения специальной военной операции и давления со стороны западных стран важно соблюдать консолидацию не только обществу, но и средствам массовой информации.

Если издание, масс-медиа в гонке за политической сенсацией вносит смуту в обществе, то это всегда работает на руку нашим противникам и врагам, а ведь поводов для консолидации сейчас очень много. Важно популяризировать и объективно показывать наши успехи, которые демонстрируют наш город, наша республика, наша страна в целом, нежели пытаться найти иголку в стоге сена.

Артур Сулейманов, доцент Уфимского государственного нефтяного технического университета, эксперт центра геополитических исследований «Берлек – Единство»
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