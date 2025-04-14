«Между нами»: апрельские снегопады, Башопера в Москве и приговор издателю «Пруфы»

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.

Безусловно, неделя прошла под знаком культуры. Триумф башкирского искусства на федеральном уровне. На главной сцене главного театра страны – легендарного Большого – состоялась премьера балета-фантазии «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь», которую представил Башкирский государственный академический театр оперы и балета.

А вот новости о Рауфе Рахимовой с течением времени уверенно перешли из светской хроники в криминальную. Одно решение суда за другим. Дискредитация вооруженных сил, распространение недостоверной информации, а теперь и побои. Обо всем подробнее – в нашем видео.