Жители Уфы пожаловались на недобросовестных автодилеров

Вместо обещанного авто за 900 тысяч – «Лада Гранта» стоимостью более 4 миллионов рублей. Мужчина, купивший отечественную машину за баснословные деньги в одном из уфимских автосалонов, считает, что его обманули, оказав психологическое воздействие. Жертвой недобросовестных автодилеров себя считает и другой уфимец, который приобрёл подержанную иномарку. О том, в каких ситуациях можно оказаться, решив обзавестись машиной, – в нашем сюжете.

Проехать на таком ни практически, ни теоретически невозможно – с таким запасным колесом жителю Уфы Фидрату Салимянову продали подержанный автомобиль. Но проблема даже не в изношенной резине, а в состоянии самого автомобиля. Одна за другой начали выходить наружу болячки автомобиля, которые не были прописаны автосалоном при продаже, говорит Фидрат Салимянов. В итоге купленный за 900 тысяч корейский внедорожник стоит в гараже, а мужчина обратился к юристу.

На момент нашего визита в автосалон никого из руководителей на месте не оказалось. Уже позже продавец прокомментировал свою позицию по телефону: клиенту все рассказали и показали, а в акте приема-передачи все рекомендации по автомобилю прописаны.

Владелец подержанного внедорожника хочет достичь с автосалоном мирового соглашения, вернув им автомобиль. Избавиться от неудачной покупки пока без подключения Фемиды хочет и Руслан Арсланов. Мужчина в прошлом году увидел в интернете рекламу о продаже «Рено Дастер» за 900 тысяч рублей, позвонил по телефону и наутро отправился в салон. Того самого авто не оказалось, менеджеры начали уговаривать на другую покупку. В итоге уехал домой на «Ладе Гранте» с кредитом в 4 миллиона 205 тысяч рублей.

Расторгнуть договор и вернуть машину. Вот чего хотят сейчас они. Руслан Арсланов – инвалид третьей группы, ко всему он перенёс инсульт. Сестра мужчины уверена, что менеджеры и руководство магазина воспользовались беззащитностью клиента. Вместе с родными Руслана мы отправились в тот самый автосалон. Такого поворота не ожидал никто: здание оказалось абсолютно пустым.

Не только уфимцы оказываются в ловушке недобросовестных автодилеров, говорят юристы. Жители, приехавшие за покупкой из районов, ещё чаще оказываются пострадавшими. Да и обмануть их порой бывает проще.