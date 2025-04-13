Жительница Уфы, потерявшая двух сыновей в пожаре, рассказала подробности трагедии

Многодетная мать, потерявшая в пожаре сыновей, рассказала детали рокового дня. Трагедия произошла в начале недели в многоквартирном доме в Уфе. В пожаре погибли бабушка и двое детей. Мама в это время была на работе. Возгорание произошло днём. Семья благополучная. Дарья – мама пятерых сыновей – сейчас находится в шоке. Пытается отойти от горя и ради 11-летнего сына продолжить жизнь.

Вся последняя неделя для неё – словно блуждание в тумане. Безрезультатные попытки сложить пазл и понять, как в один миг она потеряла двух сыновей и маму. В тот день Дарья забрала детей из садика. Присмотреть за ними пришла бабушка. А она убежала на смену на завод, предварительно зайдя за блокираторами для окон. Беспокоилась за детей – скоро лето, как бы не выпали.

Несколько бригад скорой помощи в течение получаса пытались спасти двух мальчиков 3 и 7 лет и их бабушку. Но несмотря на усилия медиков, сделать это не удалось. Погибшие надышались продуктами горения.

Что же произошло в квартире в тот день, специалисты смогут ответить после получения результатов экспертизы. Сама Дарья предполагает, что была утечка газа. В начале месяца она заметила неисправность оборудования. Но пока это лишь догадки. У Дарьи остался старший сын, который живет отдельно, и 11-летний Трофим. Мальчика в момент пожара не было дома.

Поддержку Дарья сейчас нашла в церкви. Священнослужители сами вышли с ней на связь. Вера, надеется она, поможет справиться с горем, найти ответы на вопросы, которые мучают её все эти дни. Три года назад она уже потеряла ребёнка. Сын с детства страдал серьезным заболеванием. А в пандемию умер от осложнения после ковида. Едва сумев оправиться от потери, она получила очередной удар.

Сейчас, говорит Дарья, ей нужно думать о Трофиме. Мальчик не по возрасту мужественно переносит потерю братьев и изо всех сил старается поддержать маму. Пожар уничтожил квартиру и всё их имущество. Мебель, техника, вещи пострадали если не от огня, то от копоти. Сейчас Дарья хочет найти временное жильё поближе к школе. Она одна воспитывала детей, и ждать поддержки ей не от кого. Но каждый может протянуть руку помощи и помочь маме и сыну наладить жизнь. 7 апреля стало для них чёрной чертой, преодолеть которую одни они не в силах.

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