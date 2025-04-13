Глава Башкирии поставил цель восстановить более 15 тыс. га леса

Республика станет еще зеленее. Тысячи саженцев хвойных деревьев начали выкапывать из земли, чтобы дать им новую жизнь в лесах Башкортостана. В этом году планируют восстановить больше 15 тысяч гектаров леса. Свой вклад внесут участники приближающейся акции «Зеленая Башкирия».
Чем меньше саженец, тем быстрее он приживётся, говорят сотрудники лесхоза. А как известно, правильная копка сосны и ели – уже залог успеха. Специалисты вышли в поля, как только устоялась плюсовая температура – так получится оперативно собрать и «упаковать» двухлетние хвойные деревья.
Только в Нуримановском районе республики высадят 32 гектара нового леса. Основной упор делают на культивировании ценных хвойных пород – сосны и ели. Остальные деревья в основном появляются самосевом. На отдельном участке уже вовсю растут окрепшие хвойные саженцы.
Эти сосны еще в двухлетнем возрасте высадили 4 года назад, на территории более трех гектаров вскоре расположится большой сосновый лес. Например, эта сосна через 10 лет станет выше человека.
Муниципалитеты республики начали благоустраивать парки и скверы. В рамках ежегодной акции «Зелёная Башкирия» появятся 135 тематических аллей – жители региона высадят порядка 8 тысяч крупномеров и 70 тысяч других саженцев. На еженедельном оперативном совещании Радий Хабиров подчеркнул, что компенсация позволит сохранить леса Башкортостана.
Глава Башкортостана поставил задачу – вернуть к жизни леса. В планах – восстановить свыше 15 тысяч гектаров.
Также с 18 апреля Башкортостан присоединится к международной акции «Сад памяти» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В честь 80-летия Победы и Года защитника Отечества в республике высадят около 2 миллионов деревьев на 85 участках.