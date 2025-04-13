Глава Башкирии поставил цель восстановить более 15 тыс. га леса

Республика станет еще зеленее. Тысячи саженцев хвойных деревьев начали выкапывать из земли, чтобы дать им новую жизнь в лесах Башкортостана. В этом году планируют восстановить больше 15 тысяч гектаров леса. Свой вклад внесут участники приближающейся акции «Зеленая Башкирия».

Чем меньше саженец, тем быстрее он приживётся, говорят сотрудники лесхоза. А как известно, правильная копка сосны и ели – уже залог успеха. Специалисты вышли в поля, как только устоялась плюсовая температура – так получится оперативно собрать и «упаковать» двухлетние хвойные деревья.

За ними уход, прополка, рыхление. Стараемся удобрять удобрениями, чтобы они были покрепче. Когда корневая система уже сформировавшаяся, будем на протяжении 2-3 недель высаживать, потому что площадей много, они все в разных местах, поэтому уже подольше. Храниться посадочный материал будет в снежном бурте, поэтому в рост не пойдет, высыхания у него не будет.

Елена Шаповалова, заместитель директора Нуримановского лесхоза

Только в Нуримановском районе республики высадят 32 гектара нового леса. Основной упор делают на культивировании ценных хвойных пород – сосны и ели. Остальные деревья в основном появляются самосевом. На отдельном участке уже вовсю растут окрепшие хвойные саженцы.

Эти сосны еще в двухлетнем возрасте высадили 4 года назад, на территории более трех гектаров вскоре расположится большой сосновый лес. Например, эта сосна через 10 лет станет выше человека.

Помимо этих деревьев, мы еще сажаем посадки, где аллея – мы даем крупномеры для озеленения – приезжают, забирают.

Ахат Хайруллин, старший мастер леса Исаевского участкового лесничества Нуримановского лесхоза
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Муниципалитеты республики начали благоустраивать парки и скверы. В рамках ежегодной акции «Зелёная Башкирия» появятся 135 тематических аллей – жители региона высадят порядка 8 тысяч крупномеров и 70 тысяч других саженцев. На еженедельном оперативном совещании Радий Хабиров подчеркнул, что компенсация позволит сохранить леса Башкортостана.

Главам муниципалитетов говорю: старайтесь опоры – я понимаю, это денег стоит – хотя бы маленькие, но каждый год делать, весной и осенью сажать крупномеры, чтобы у вас появлялись тематические аллеи. Это очень хорошо делается в городах у нас – в Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке. У нас где-то целый лес вырос, все-таки не первый год акцию проводим. Мы должны компенсировать – высаживать больше, чем вырубаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана поставил задачу – вернуть к жизни леса. В планах – восстановить свыше 15 тысяч гектаров.

Цели у нас в этом году – соблюсти баланс не менее 100%. В прошлом году у нас такой баланс был на уровне 118%. То есть мы больше восстановили, чем вырубили.

Альберт Закиров, заместитель министра лесного хозяйства Республики Башкортостан

Также с 18 апреля Башкортостан присоединится к международной акции «Сад памяти» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В честь 80-летия Победы и Года защитника Отечества в республике высадят около 2 миллионов деревьев на 85 участках.

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