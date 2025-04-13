Глава Башкирии поставил цель восстановить более 15 тыс. га леса

Главам муниципалитетов говорю: старайтесь опоры – я понимаю, это денег стоит – хотя бы маленькие, но каждый год делать, весной и осенью сажать крупномеры, чтобы у вас появлялись тематические аллеи. Это очень хорошо делается в городах у нас – в Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке. У нас где-то целый лес вырос, все-таки не первый год акцию проводим. Мы должны компенсировать – высаживать больше, чем вырубаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан