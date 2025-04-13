«Салават Юлаев» уступил «Спартаку» во втором матче серии

Сравняли счет в серии. Сегодня впервые в плей-офф «Салават» уступил на домашнем льду. Дважды юлаевцы были в роли догоняющих. Но во втором периоде уфимцам удалось выйти вперёд.

Сначала впервые в сезоне гол забил Динар Хафизуллин. В третьем периоде впервые в плей-офф шайбу забросил Данил Алалыкин. «Спартак» перевернул игру за секунду до финальной сирены. Адам Ружичка перевёл матч в овертайм, а затем отличился в дополнительное время в первой же атаке.