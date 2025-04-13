Уфимская «Агидель» стала победителем ЖХЛ в пятый раз

А вот наши девушки порадовали. «Агидель» стала победителем Женской хоккейной лиги в рекордный пятый раз. Уфимский клуб выиграл серию до четырех побед со счетом 4:0 у петербургской команды «Динамо-Нева».

Встреча проходила в Северной столице и завершилась со счётом 2:5 в пользу гостей. В составе нашей команды шайбы забросили Вероника Коржакова, Ксения Тюрина, Карина Верховцева, дубль оформила Елизавета Роднова.

По количеству главных трофеев женской хоккейной лиги «Агидель» является единоличным лидером среди остальных команд.

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