В Уфе определили лучших исполнителей на башкирских музыкальных инструментах

Участники приехали из
разных городов и районов республики. Со сцены звучали курай, думбра, кыл-кубыз.
Члены жюри – это опытные профессионалы, выступавшие на международных площадках.
В рамках мероприятия также прошли мастер-классы. Конкурс назван именем композитора Айрата Кубагушева. Всю свою жизнь он посвятил популяризации и сохранению национальных музыкальных инструментов.
Обладателем гран-при стал молодой кураист из Бакалинского района Азамат Ханнанов. Конкурс проводится второй раз, но уже может похвастаться обилием талантов. Каждый год открываются новые имена.