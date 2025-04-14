В Уфе определили лучших исполнителей на башкирских музыкальных инструментах

Участники приехали из разных городов и районов республики. Со сцены звучали курай, думбра, кыл-кубыз. Члены жюри – это опытные профессионалы, выступавшие на международных площадках.



В рамках мероприятия также прошли мастер-классы. Конкурс назван именем композитора Айрата Кубагушева. Всю свою жизнь он посвятил популяризации и сохранению национальных музыкальных инструментов.