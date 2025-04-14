В Уфе прошёл фестиваль национальных культур «Бизэк»

Детский республиканский фестиваль национальных культур «Бизэк» собрал юные таланты Башкортостана. На конкурс приехали более 250 участников из десяти районов и пяти городов.

Участники получили возможность показать свои навыки в номинациях «вокал», «авторская хореография», «стихотворение». Дети выступали в трех возрастных группах. Фестиваль приурочили к 80-летию Великой Победы и Году поддержки участников специальной военной операции.