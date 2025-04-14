Спасатели Башкирии контролируют 3 подтопленные территории

В Башкирии за последние сутки сообщений о подтоплении не было. Всего с начала паводкоопасного периода поступило 556 обращений, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Фото №1 - Спасатели Башкирии контролируют 3 подтопленные территории

На контроле остаются 3 ситуации в городе Уфе и Чишминском районе.

Наибольший рост уровня воды отмечается на реке Уфе в связи с увеличением расходов воды на Павловском гидроузле:

— в селе Красная Горка Нуримановского района, динамика уровня воды за сутки +86 см, текущий уровень 512 см, выход реки на пойму 760 см;

— в районе Шакши города Уфы, динамика уровня воды за сутки +29 см, текущий уровень 392 см, выход реки на пойму 830 см.

Наблюдается снижение уровня воды за сутки:

— на реке Сим в деревне Глуховский Иглинского района, снижение уровня воды за сутки на 62 см, текущий уровень 525 см, выход реки на пойму 550 см;

— на реке Белой в районе Арского Камня Белорецкого района, снижение уровня воды за сутки на 36 см, текущий уровень 234 см, выход реки на пойму 330 см.

Нугушское  водохранилище наполнено, Павловское и Юмагузинское водохранилища продолжают работу в режиме наполнения.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

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