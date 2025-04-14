Спасатели Башкирии контролируют 3 подтопленные территории

В Башкирии за последние сутки сообщений о подтоплении не было. Всего с начала паводкоопасного периода поступило 556 обращений, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.
На контроле остаются 3 ситуации в городе Уфе и Чишминском районе.
Наибольший рост уровня воды отмечается на реке Уфе в связи с увеличением расходов воды на Павловском гидроузле:
— в селе Красная Горка Нуримановского района, динамика уровня воды за сутки +86 см, текущий уровень 512 см, выход реки на пойму 760 см;
— в районе Шакши города Уфы, динамика уровня воды за сутки +29 см, текущий уровень 392 см, выход реки на пойму 830 см.
Наблюдается снижение уровня воды за сутки:
— на реке Сим в деревне Глуховский Иглинского района, снижение уровня воды за сутки на 62 см, текущий уровень 525 см, выход реки на пойму 550 см;
— на реке Белой в районе Арского Камня Белорецкого района, снижение уровня воды за сутки на 36 см, текущий уровень 234 см, выход реки на пойму 330 см.
Нугушское водохранилище наполнено, Павловское и Юмагузинское водохранилища продолжают работу в режиме наполнения.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.