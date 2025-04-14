В Уфе 16-летний подросток сел за руль мопеда без прав

В Уфе задержали подростка за управлением мопедом без водительских прав. По информации пресс-службы ГАИ города, во время профилактической акции «Мотоцикл» инспекторы ДПС остановили мопед «Вента Рива» в микрорайоне Шакша.

В присутствии законного представителя был составлен административный протокол. Подростка отстранили от вождения, мопед отправили на спецстоянку.

Также документы были переданы в отдел по делам несовершеннолетних для проведения профилактической беседы с семьей.

В Госавтоинспекции Уфы напомнили, что штраф за управление транспортом без прав может составлять до 15 тысяч рублей, а за передачу руля человеку без водительского удостоверения – до 30 тысяч рублей.