В Башкирии врачи помогли пациентке с раком желчного пузыря

В Башкирии медики успешно провели сложную операцию пациентке с опухолью желчного пузыря. Об этом сообщил главный врач Уфимской городской больницы № 21 Радик Надыргулов.

По его словам, женщина обратилась в хирургическое отделение № 1 с жалобами на желтушность кожи и потерю веса. Из-за опухоли у нее возникли проблемы с выделением желчи в кишечник, что и стало причиной желтушности кожи.

Надыргулов отметил, что сложная стадия онкологического процесса усложняла стандартное дренирование из-за прорастания опухоли в желчные протоки. Это могло привести к различным осложнениям как во время операции, так и после нее. После консилиума врачей под контролем ультразвука и рентгена пациентке был установлен дренаж для облегчения оттока желчи, что помогло снизить интоксикацию и устранить желтуху.

Он также добавил, что выбранная тактика позволила минимизировать травмы органов и окружающих тканей во время операции. Сейчас пациентка чувствует себя лучше и готовится к выписке. За ней будет наблюдать онколог по месту жительства для дальнейшего лечения.