Глава Башкирии присвоил почётные звания музыкантам группы Ay Yola

Участники этномузыкальной группы «Ay Yola» удостоены звания народных и заслуженных артистов Башкирии. Соответствующий указ подписал Радий Хабиров.
Напомним, группа приобрела мировую известность благодаря хиту «Homay», написанному по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр». Глава региона поздравил коллектив с блестящим успехом.
За развитие и популяризацию башкирской культуры Ринат Рамазанов получил звание народного артиста Республики Башкортостан, а Руслан Шайхитдинов и его дочь Адель - звание заслуженных артистов Республики Башкортостан.
Фото: группа «Ay Yola», Vk