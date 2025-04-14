Глава Башкирии присвоил почётные звания музыкантам группы Ay Yola

Напомним, группа приобрела мировую известность благодаря хиту «Homay», написанному по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр». Глава региона поздравил коллектив с блестящим успехом.

За развитие и популяризацию башкирской культуры Ринат Рамазанов получил звание народного артиста Республики Башкортостан, а Руслан Шайхитдинов и его дочь Адель - звание заслуженных артистов Республики Башкортостан.