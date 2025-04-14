В Башкирии подростки угнали чужой автомобиль

25-летний мужчина оставил свой «ВАЗ-2114» на дачном участке в деревне Нижний Изяк. Когда он вышел из дома, машины не оказалось, после чего потерпевший немедленно обратился за помощью к правоохранителям. Оперативники быстро нашли угнанный автомобиль на парковке по улице Юбилейной, однако внутри никого не было. Позже им удалось определить личности угонщиков. Ими оказались двое местных жителей. За рулем находился 15-летний подросток, а рядом сидел его 14-летний друг. Они признались в содеянном.