В Башкирии пожарный извещатель спас семью от гибели

В селе Старобалтачево Балтачевского района в ванной комнате частного дома загорелась стена. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

По данным ведомства, пожар начался из-за короткого замыкания. В момент происшествия в доме находились родители и двое детей. Мать услышала срабатывание извещателя, а отец, который в это время спал, проснулся от громкого сигнала.

Увидев дым и огонь в ванной, семья быстро покинула дом. Родителям удалось самостоятельно потушить пожар площадью 2,5 кв.м. Устройство было установлено 10 лет назад, но благодаря замене батареек продолжало функционировать.