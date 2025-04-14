В Башкирии мужчину приговорили к 8 годам колонии за убийство сожительницы

Жителя Башкирии, который табуретом убил свою сожительницу, приговорили к восьми годам лишения свободы. По данным объединенной пресс-службы судов республики, инцидент произошел в январе текущего года в Салавате.
В ходе конфликта 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес сожительнице не менее девяти ударов по различным частям тела руками, ногами и табуретом. Пострадавшая скончалась в тот же день от полученных травм, в том числе от закрытой тупой травмы груди.
Обвиняемый частично признал свою вину, утверждая, что не имел намерения убивать. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.