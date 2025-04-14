Власти Башкирии обсудили вопросы ямочного ремонта

Свыше 40 тысяч дорожных дефектов предстоит устранить этой весной в республике. Сегодня на оперативном совещании правительства региона говорили о ходе проведения ямочного ремонта. В связи с ранней весной к этим работам приступили раньше обычного.
По сообщению министра транспорта и дорожного хозяйства, 36% выявленных ям уже отремонтированы. Оставшиеся проходят проверку на корректность введенных геометрических параметров в «Системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры».
О проведении субботников на оперативном совещании доложила министр жилищно-коммунального хозяйства республики. К очистке города после зимы в этом году приступили намного раньше обычного – 18 марта. Из-за ранней весны планы скорректировали и сельчане. Полевые работы уже стартовали, сегодня обсудили ход предстоящей посевной.