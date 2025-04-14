Власти Башкирии обсудили вопросы ямочного ремонта

Свыше 40 тысяч дорожных дефектов предстоит устранить этой весной в республике. Сегодня на оперативном совещании правительства региона говорили о ходе проведения ямочного ремонта. В связи с ранней весной к этим работам приступили раньше обычного.

По сообщению министра транспорта и дорожного хозяйства, 36% выявленных ям уже отремонтированы. Оставшиеся проходят проверку на корректность введенных геометрических параметров в «Системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры».

Этой работе нужно придать энергии. Если не заниматься ямами, они быстро становятся большой проблемой. А по федеральным трассам бью тревогу. Все усилия дорожных служб надо сосредоточить на этой теме. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан