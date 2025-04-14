В Уфе малыша, отравившегося снюсом, забрали в детский дом

Годовалого малыша, который отравился снюсом, забрали в детский дом сразу из больницы. Сейчас по факту инцидента прокуратура начала проверку. Сотрудники надзорного ведомства выехали на квартиру, где проживал малыш. Они опросили родственников, произвели осмотр места происшествия.

Напомним, малыш, будучи под временной опекой своей бабушки, проглотил жевательный табак, который принес знакомый внучки женщины. Историю годовалого Вадика мы уже рассказывали. Наши журналисты выяснили, что фактически с момента рождения горе-мать не смотрела за своим ребенком: держала его на полу в ящике комода и называла не по имени, а «ошибкой».