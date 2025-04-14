В Башкирии около 200 жителей сдали на проверку клещей

Около 200 жителей Башкортостана обратились за помощью и сдали на проверку клещей, среди них более 60 детей. Анализом и поиском боррелиоза и энцефалита занимаются специалисты лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии в Уфе. Пик активности ежегодно приходится на май, июнь и июль.