В Башкирии мужчина обвиняется в избиении сожительницы

Подозреваемый объяснил, что его супруга давно страдает от алкогольной зависимости, из-за чего не выполняет домашние обязанности. В результате у них часто происходили ссоры. Этот раз не стал исключением: напряженные отношения переросли в конфликт, в ходе которого мужчина нанёс пострадавшей серьезные травмы.