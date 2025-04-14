В Башкирии мужчина обвиняется в избиении сожительницы

Житель Белорецка обвиняется в избиении своей сожительницы. По данным МВД Башкирии, накануне 42-летнюю женщину госпитализировали с множественными ушибами головы.
Подозреваемый объяснил, что его супруга давно страдает от алкогольной зависимости, из-за чего не выполняет домашние обязанности. В результате у них часто происходили ссоры. Этот раз не стал исключением: напряженные отношения переросли в конфликт, в ходе которого мужчина нанёс пострадавшей серьезные травмы.
Следователи возбудили уголовное дело по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.