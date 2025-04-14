В Уфе прошел молодежный флешмоб к 80-летию Победы

В Уфе состоялся молодежный песенный флешмоб. «День Победы», «Катюша», «Шаймуратов генерал». Музыкальное событие провели в преддверии 80-летия Великой Победы в рамках историко-просветительского проекта «Жители Башкирии в рядах партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» при поддержке Фонда Главы Республики Башкортостан.

Оно объединило школьников, студентов, ветеранов, представителей различных общественных слоев не только из республики. Приехали гости из Краснодара, Севастополя, Беларуси. Все они — победители конкурса видеороликов «Партизанские истории», материалы которого вошли в мультимедийную базу «Фронт в тылу врага», где содержатся сведения о биографических данных и боевом пути партизан.