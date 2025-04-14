Ремонт дорог, субботники и посевная: итоги оперативки с Радием Хабировым

Свыше 40 тысяч дорожных дефектов предстоит устранить этой весной в республике. Сегодня на оперативном совещании Правительства региона говорили о ходе проведения ямочного ремонта. В связи с ранней весной к этим работам приступили раньше обычного. То же самое можно сказать о начале субботников и весенне-полевых работах в республике.

41 тысячу 440 дефектов после зимы обнаружили на дорогах регионального и местного значения инспектирующие. 36 процентов выявленных изъянов исправили. Оставшиеся ямы проходят проверку на корректность введенных геометрических параметров в «Системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры».

Все ямы, появившиеся после зимы, должны быть оцифрованы до 15 мая, а отремонтировать их необходимо до середины июня, сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства. Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов ответственно отнестись к этому процессу.

Этой работе нужно придать энергии. Если не заниматься ямами, они быстро становятся большой проблемой. А по федеральным трассам бью тревогу. Все усилия дорожных служб надо сосредоточить на этой теме. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ранняя весна в этом году заставила скорректировать не только сроки начала ямочного ремонта. Раньше привычного приступили и к экологическим субботникам. Мероприятия по уборке общественных территорий стартовали 18 марта.

В городах и районах регулярно проводят экологические акции «Чистый четверг» и «Чистая пятница». Ирина Голованова, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Продолжайте эту работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Очень рано в этом году сезон открыли и аграрии. Весенне-полевые работы стартовали в конце марта, а уже на следующей неделе растениеводы планируют начать посевную. Прошедшая полумесячная норма осадков в виде дождя и снега сыграет на руку земледельцам, считают в региональном Минсельхозе.

Если рассматривать структуру площадей, зерновых и сахарной свёклы в этом году будет меньше. А вот под масличные культуры территории увеличивают. В частности, больше посеют льна и рапса, которые являются экспортными культурами, и сои для животноводства.