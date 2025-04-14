Ремонт дорог, субботники и посевная: итоги оперативки с Радием Хабировым

Свыше 40 тысяч дорожных дефектов предстоит устранить этой весной в республике. Сегодня на оперативном совещании Правительства региона говорили о ходе проведения ямочного ремонта. В связи с ранней весной к этим работам приступили раньше обычного. То же самое можно сказать о начале субботников и весенне-полевых работах в республике.
41 тысячу 440 дефектов после зимы обнаружили на дорогах регионального и местного значения инспектирующие. 36 процентов выявленных изъянов исправили. Оставшиеся ямы проходят проверку на корректность введенных геометрических параметров в «Системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры».
Все ямы, появившиеся после зимы, должны быть оцифрованы до 15 мая, а отремонтировать их необходимо до середины июня, сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства. Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов ответственно отнестись к этому процессу.
Ранняя весна в этом году заставила скорректировать не только сроки начала ямочного ремонта. Раньше привычного приступили и к экологическим субботникам. Мероприятия по уборке общественных территорий стартовали 18 марта.
Очень рано в этом году сезон открыли и аграрии. Весенне-полевые работы стартовали в конце марта, а уже на следующей неделе растениеводы планируют начать посевную. Прошедшая полумесячная норма осадков в виде дождя и снега сыграет на руку земледельцам, считают в региональном Минсельхозе.
Если рассматривать структуру площадей, зерновых и сахарной свёклы в этом году будет меньше. А вот под масличные культуры территории увеличивают. В частности, больше посеют льна и рапса, которые являются экспортными культурами, и сои для животноводства.
На оперативном совещании Правительства региона обсудили одни из самых актуальных на сегодняшний день вопросов — ямочный ремонт, проведение субботников и подготовка к посевным работам. В завершении министр здравоохранения республики доложил о развитии службы скорой медицинской помощи.