Радий Хабиров поручил отремонтировать дорогу на улице Рыльского в Уфе

Общей протяженностью 9,6 километров, почти 10 километров. По всем объектам мы уже всё отторговали. В принципе, на сегодняшний день остается выйти на работу. Вот только как погода восстановится. На все объекты подрядчики выйдут. Выполнены работы по фрезерованию Сагита Агиша и отфрезеровали участок на улице Авроры.

Ильшат Фахрутдинов, заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы