Радий Хабиров поручил отремонтировать дорогу на улице Рыльского в Уфе

В продолжении темы о ямочном ремонте. Радий Хабиров на оперативном совещании поднял вопрос о состоянии дороги на улице Рыльского в Уфе. Жители микрорайона множество раз обращались с возмущениями о состоянии проезжей части.

Для автомобилистов проехать по улице Рыльской — настоящий квест. Главное — аккуратно и без опаски преодолеть или объехать несколько ям, чтобы не пробить колёса и повредить ходовку. А их десятки, если не больше. К работам в центре Сипайлово дорожники приступили еще на прошлой неделе. Однако планам залатать ямы за несколько дней не суждено было сбыться.

Сейчас рабочие на улице Рыльского срезают старый асфальт. Несмотря на меняющуюся погоду, они продолжают это делать. Останавливаются только, когда выпадает снег. Или по причине дождя. Поэтому сотрудники коммунальных служб пока готовят площадку, чтобы потом заасфальтировать ямы.

Если погодные условия нам позволят, то уже в ближайшее время мы уже выйдем с асфальтом на эту улицу.

Алик Рамазанов, начальник информационно-аналитического отдела администрации Октябрьского района г. Уфы

Чиновники столичной администрации оценивают состояние дороги как неудовлетворительное. Они подготовили проект капитального ремонта объекта. Работы оценивают в полмиллиарда рублей.

А по улице, соединяющей Российскую и проспект Октября, завершают капитальный ремонт проезжей части. Всего же запланированы работы на шестнадцати объектах в разных частях города.

Фото №1 - Радий Хабиров поручил отремонтировать дорогу на улице Рыльского в Уфе

Общей протяженностью 9,6 километров, почти 10 километров. По всем объектам мы уже всё отторговали. В принципе, на сегодняшний день остается выйти на работу. Вот только как погода восстановится. На все объекты подрядчики выйдут. Выполнены работы по фрезерованию Сагита Агиша и отфрезеровали участок на улице Авроры.

Ильшат Фахрутдинов, заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы

Жители Башкортостана массово возмущаются состоянием дорог не только в Уфе.

Количество жалоб по дорогам у нас остается на первом месте. За прошедшую неделю у нас поступило 1918 обращений. У нас большое количество обращений поступает из Нефтекамска и Стерлитамака.

Дмитрий Черенков, начальник управления Главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям

Из более чем 40 тыс. специалисты устранили 14 тыс. ям. Отследить и сообщить о других дефектах может, к примеру, каждый житель Уфы с помощью интерактивной карты, где также можно оставить заявку на ремонт.

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