Радий Хабиров поручил отремонтировать дорогу на улице Рыльского в Уфе

В продолжении темы о ямочном ремонте. Радий Хабиров на оперативном совещании поднял вопрос о состоянии дороги на улице Рыльского в Уфе. Жители микрорайона множество раз обращались с возмущениями о состоянии проезжей части.
Для автомобилистов проехать по улице Рыльской — настоящий квест. Главное — аккуратно и без опаски преодолеть или объехать несколько ям, чтобы не пробить колёса и повредить ходовку. А их десятки, если не больше. К работам в центре Сипайлово дорожники приступили еще на прошлой неделе. Однако планам залатать ямы за несколько дней не суждено было сбыться.
Сейчас рабочие на улице Рыльского срезают старый асфальт. Несмотря на меняющуюся погоду, они продолжают это делать. Останавливаются только, когда выпадает снег. Или по причине дождя. Поэтому сотрудники коммунальных служб пока готовят площадку, чтобы потом заасфальтировать ямы.
Чиновники столичной администрации оценивают состояние дороги как неудовлетворительное. Они подготовили проект капитального ремонта объекта. Работы оценивают в полмиллиарда рублей.
А по улице, соединяющей Российскую и проспект Октября, завершают капитальный ремонт проезжей части. Всего же запланированы работы на шестнадцати объектах в разных частях города.
Жители Башкортостана массово возмущаются состоянием дорог не только в Уфе.
Из более чем 40 тыс. специалисты устранили 14 тыс. ям. Отследить и сообщить о других дефектах может, к примеру, каждый житель Уфы с помощью интерактивной карты, где также можно оставить заявку на ремонт.