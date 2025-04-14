Башкирия заняла лидирующую позицию по благоустройству в России

Башкортостан занимает четвертое место в России по количеству реализованных инициатив по итогам конкурсов создания проектов комфортной городской среды. Об этом и о многом другом говорили сегодня на заседании часа общественных пространств с участием Радия Хабирова.

Победу одержали 34 республиканских проекта. Речь идёт о парках и общественных пространствах в Баймаке, Верхоторе, на месте бывшего медеплавильного завода в Ишимбайском районе, Белебее, Нефтекамске, Салавате и Учалах. Обсудили и развитие столицы. В этом году в Уфе начнут реконструкцию парка имени Ленина, в планах установить памятник Мидхату Шакирову на Коммунистической и дать новую жизнь улице Театральной.