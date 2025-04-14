В Башкирии отравившийся снюсом малыш попал в детдом

Мальчика, который отравился снюсом, забрали в детский дом. Годовалого малыша забрали в специализированное учреждение сразу из больницы. Сейчас по факту инцидента прокуратура начала проверку. Сотрудники надзорного ведомства выехали на квартиру, где проживал малыш.

В эту квартиру сотрудники прокуратуры пришли неспроста. В надзорном ведомстве инициировали проверку сразу после того, как тут отравился снюсом годовалый мальчик. Малыш, будучи под временной опекой бабушки, проглотил жевательный табак, который принес знакомый внучки женщины.

Малыша сейчас дома нет, и когда он тут появится, никто сказать не может. Мальчика сразу из больницы забрали в дом малютки. Так распорядились в районном отделе опеки. Родственница мальчика заявила, что никакого отравления не было. В медучреждение ребенка доставили они сами.

Историю годовалого Вадика мы уже рассказывали в начале 2025 года. Тогда наши журналисты выяснили, что фактически с момента рождения горе-мать не смотрела за своим ребенком. Держала его на полу в ящике комода и называла не по имени, а «ошибкой».

За дело взялись в региональном следственном комитете. Тогда правоохранители установили, что родная мать кормила сына в лучшем случае пару раз в день смесью. Мыла раз в неделю, поливая из душа. К девяти месяцам младенец так и не научился ползать. Учиться было негде. Да и сил на это у него не хватило бы, мальчик был в состоянии хронического истощения.