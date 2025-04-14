В Уфе арестовали участников массовой драки у одного из баров

Участников массовой драки в «Вгостибар» арестовали. Меру пресечения им избирали в Кировском районном суде Уфы. Фигурантами по уголовным делам проходят четыре человека — все граждане России и местные жители.

Конфликт в увеселительном заведении начался после того, как неизвестный распылил перцовый баллончик в помещении клуба, вынудив посетителей выйти на улицу. Там словесная перепалка переросла в массовую драку, в ходе которой один из участников достал нож.

В результате два человека получили ножевые ранения, еще трое пострадали от побоев. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «хулиганство» и «покушение на убийство».