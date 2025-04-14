В Башкортостане прошел фестиваль «Звездный путь»

В парке «Патриот» имени Максима Серафимова в Чишминском районе провели квадрофестиваль «Звездный путь». Этим соревнованием спортсмены открыли квадросезон 2025. Также в рамках фестиваля прошел первый официальный чемпионат Башкортостана в дисциплине «Трофи-рейд. Квадроциклы».
Здесь нет знаков «главная дорога», светофоров, и правила дорожного движения на этой трассе не действуют. Зато есть много грязи, препятствий и адреналина. Так прошло открытие нового квадросезона. За победой со старта устремились тридцать участников.
В рамках фестиваля организаторы провели первый официальный чемпионат республики «Трофи-рейд квадроциклы. Кольцевая гонка». Участникам дисциплины «спорт» предстояло провести за рулем два часа. Задача — за это время проехать как можно больше кругов. Выступали спортсмены по экипажам: два квадроцикла, два пилота.
Тактику на гонку каждая команда выбирала сама. Например, если один из пилотов испытывал проблемы с техникой, другой мог остановиться и помочь или проехать мимо и заработать больше баллов.
Один круг составляет около семи километров. По ходу маршрута организаторы квадрополигона подготовили множество препятствий. Естественных и искусственных.
Лучший результат в дисциплине «Спорт» показал экипаж Егора Щепина и Олега Гайнуллина. В дисциплине «любители» участники выступали по одному и финишировали через час после начала гонки. Первым в этом классе стал уфимец Дмитрий Чистяков.