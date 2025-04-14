В Башкортостане прошел фестиваль «Звездный путь»

В парке «Патриот» имени Максима Серафимова в Чишминском районе провели квадрофестиваль «Звездный путь». Этим соревнованием спортсмены открыли квадросезон 2025. Также в рамках фестиваля прошел первый официальный чемпионат Башкортостана в дисциплине «Трофи-рейд. Квадроциклы».

Здесь нет знаков «главная дорога», светофоров, и правила дорожного движения на этой трассе не действуют. Зато есть много грязи, препятствий и адреналина. Так прошло открытие нового квадросезона. За победой со старта устремились тридцать участников.

В рамках фестиваля организаторы провели первый официальный чемпионат республики «Трофи-рейд квадроциклы. Кольцевая гонка». Участникам дисциплины «спорт» предстояло провести за рулем два часа. Задача — за это время проехать как можно больше кругов. Выступали спортсмены по экипажам: два квадроцикла, два пилота.

Тактику на гонку каждая команда выбирала сама. Например, если один из пилотов испытывал проблемы с техникой, другой мог остановиться и помочь или проехать мимо и заработать больше баллов.

Один круг составляет около семи километров. По ходу маршрута организаторы квадрополигона подготовили множество препятствий. Естественных и искусственных.