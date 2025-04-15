В Башкирии из-за алкоголя три сотрудника погибли на производстве

В феврале на территории фермы в Калтасинском районе 40-летний мужчина попал в бункер-измельчитель. Несчастный погиб. При судебно-химическом исследовании мышцы погибшего был обнаружен этиловый спирт в количестве 2,12 промилле.

В декабре в Альшеевском районе 37-летний слесарь устранял засор в коллекторе и упал в канализационный колодец. Пострадавший погиб. В его крови был обнаружен этиловый спирт в количестве 2,38 промилле.

В конце октября на территории завода в Уфе 43-летний слесарь по сборке металлоконструкций выполнял работы на листоправильном станке. Заготовка придавила мужчине ногу. Своим коллегам рабочий сказал, что просто утомился и посидит в комнате отдыха. Через некоторое время слесарю стало хуже. Его госпитализировали, но спасти уже не успели. В крови работника, который больше трёх часов терпел боль, не сообщая о полученной травме, был обнаружен этанол в количестве 2,0 г/л.