Центробанк отозвал лицензию у Промтрансбанка из Башкирии

Сегодня Центробанк России отозвал лицензию у Промтрансбанка из Башкортостана. На официальном сайте отмечается, что причиной послужили нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Кредитная организация являлась хронически убыточной. Сейчас назначена временная администрация. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты).