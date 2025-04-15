Радий Хабиров рассказал о важном этапе подготовки к посевной

Аграрии Башкирии приобрели к посевной сельхозтехнику более чем на 2 млрд рублей. Республика является одним из лидеров по закупке новой сельскохозяйственной техники и оборудования. С начала текущего года приобретено более 320 единиц такой техники: тракторы, посевные, уборочные машины и др.

Наиболее активны в этом Стерлитамакский, Илишевский, Кармаскалинский районы. О значении обновления парка сельхозтехники накануне посевной написал в соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что в результате на поля весной выйдет на 180 посевных и почвообрабатывающих машин больше, чем в прошлом году. Обновлять материально-техническую базу отрасли помогает господдержка.