В Минсельхозе Башкирии сообщили о готовности республики к посевной

Аграрии Башкортостана готовы к посевным работам. По состоянию на 14 апреля порядка 91% озимых зерновых в хорошем и удовлетворительном состоянии. Их посевная площадь под урожай 2025 года составила 248 тысяч га, сообщил накануне на еженедельном оперативном совещании правительства вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

Яровой сев в этом году планируют провести на площади более 2 млн га. Общий зерновой клин в 2025 году составит 1,5 млн га. Региональные хозяйства проводят закрытие влаги, подкормку озимых, боронование многолетних трав. Параллельно аграрии активно ведут работы по протравливанию семян. Ильшат Фазрахманов отметил, что республику в полном объёме обеспечили семенами зерновых, зернобобовых и крупяных культур.