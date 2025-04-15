«Салават Юлаев» сыграет третий матч против «Спартака» в Москве

«Салават» и «Спартак» продолжают второй раунд плей-офф. Теперь соперники переехали в Москву. Сегодня там пройдет третий матч серии.

Во втором поединке «Спартак» проявил характер, сравняв счёт в основное время за секунду до финальной сирены, а затем победив в дополнительное время благодаря хет-трику Адама Ружички. На сегодняшний день счет в серии равный – 1:1.