В Башкирии инспектор ГАИ едва не задушил нарушителя ремнем безопасности

36-летнего экс-полицейского осудили за превышение должностных полномочий. Согласно данным объединенной пресс-службы судов Башкирии, в августе 2023 года сотрудник ГАИ остановил автомобиль, за рулем которого находился 26-летний мужчина. В ходе проверки выяснилось, что у водителя имеется множество неоплаченных административных штрафов за нарушения ПДД.

Пытаясь доставить виновника в отдел полиции в Нефтекамске, инспектор потребовал пересесть на переднее пассажирское сиденье служебного авто. Однако водитель отказался, на что правоохранитель силой вытащил мужчину из машины и заставил его занять нужное место. Тот, пытаясь сопротивляться, держался за дверь, и не реагировал на требования сотрудника прекратить свои противоправные действия.

Затем полицейский, находясь позади пассажирского сиденья, насильно начал натягивать ремень безопасности, прижимая его к спинке сидения, что стало причиной затрудненного дыхания мужчины. При этом подсудимый не менее трех раз ударил нарушителя ПДД по голове. В результате его действий потерпевший получил телесные повреждения.