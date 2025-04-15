В Уфе запустят сезонные маршруты для садоводов

№139 «Автовокзал Северный г. Уфа – д. Тикеево» рейсы со временем отправления с Северного АВ 07:15, 12:00 по субботам и воскресеньям, 08:45 по будням, 17:35 ежедневно и с ост. «с. Тикеево» 09:15, 14:15 по субботам и воскресеньям, 10:30 по будням, 19:35 ежедневно;