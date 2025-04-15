МЧС предупреждает жителей Башкирии об усилении ветра

МЧС Башкирии предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Днем местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. По данным синоптиков, завтра, 16 апреля, прогнозируется переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, днем местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с, в течение дня порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +2 до +7°C, в южных районах похолодает до -3°C. Днем — до +12 и +17°C. Также ночью и утром на некоторых участках автодорог будет туман с ухудшением видимости до 1-2 км.